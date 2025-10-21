Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 77-jährige Fahrzeuglenker gegen 9 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte zunächst gegen ein Geländer und überschlug sich anschließend auf der Fahrbahn.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte wurden sofort alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Panchià, unterstützt von Kollegen aus Ziano di Fiemme, sowie das Sanitätspersonal und die örtliche Polizei waren schnell vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle, regelten den Verkehr und halfen dem Mann aus dem Auto, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Der 77-Jährige erlitt zwar mehrere Prellungen, scheint jedoch ersten Angaben zufolge nicht schwer verletzt zu sein. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus von Cavalese gebracht.