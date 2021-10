Pandemie: „Die Südtiroler haben's selbst in der Hand“

Denn: „Wie soll sich etwas bessern, wenn 37 Prozent im Land noch ungeimpft sind? So lange dieses Problem nicht beseitigt ist, brauchen wir nicht von einem Ende der Pandemie sprechen“, mahnt er im „Dolomiten“-Interview am Montag.Prof. Bernd Gänsbacher: Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann sagt: Ein Experte ist nur dann ein Experte, wenn er auf einen großen Erfahrungsschatz zugreifen kann. Hier schreibt ein neuartiges Virus erst seine eigene Geschichte, also gibt es keine Erfahrungswerte – und deshalb müssen Experten vorsichtig sein.Prof. Gänsbacher: Kein Vergleich! Es ist viel, viel besser! Vor einem Jahr ist das Virus auf eine Population getroffen, in der sehr wenige Menschen eine Hintergrundimmunität hatten. Und im Oktober 2021 haben wir ja viele Länder in Europa, in denen 60 bis 80 Prozent der Menschen bereits durchgeimpft sind. Das beeinflusst die Ausbreitung des Virus ganz stark. Nehmen wir als Vergleich Island. 80 Prozent der Gesamtbevölkerung und 99 Prozent der über 70-Jährigen sind geimpft. Die bisher größte Infektionswelle, durch Delta verursacht, klingt gerade ab, aber was das Wichtigste ist, es gibt seit Wochen keinen einzigen Covid-Toten. Das ist ein Beispiel von vielen, das zeigt, welchen Unterschied die Impfung bei der Sterblichkeit macht.Prof. Gänsbacher: Impfbefürworter und Impfgegner haben ja eigentlich dasselbe Ziel: Dass das Virus endlich verschwindet. Es ist schade, dass es in Südtirol trotz gemeinsamem Ziel eine größere Anzahl an Menschen gibt, die das Erreichen dieses Zieles behindern. Dass wir weniger Geimpfte haben, heißt, dass das Virus bei uns gehäufter auftreten und mehr Schaden anrichten wird.

