<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Ersten Informationen zufolge fuhr die 18-jährige Südtirolerin mit ihrem Motorrad in Richtung Gröden, der Pkw war hingegen von Gröden in Richtung Kastelruth unterwegs. Auf dem Panidersattel kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenprall.<BR \/><BR \/>Die junge Bikerin stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Das Weiße Kreuz hat sie vor Ort erstversorgt, anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Spital gebracht. Die Person am Steuer des Pkw kam mit einem Schock davon.<BR \/><BR \/>Ebenso standen die Freiwillige Feuerwehr von Runggaditsch und die Carabinieri im Einsatz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328391_image" \/><\/div>\r\n