„Es liegt im Interesse aller, so schnell wie möglich vollständige Klarheit über den Vorfall zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Südtiroler Sanitätsbetrieb jedoch keine weiteren Erklärungen abgeben, die über das hinausgehen, was bereits zuvor mitgeteilt wurde", bekräftigt der Sanitätsbetrieb gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA am Montag. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Neapel sechs Personen ins Ermittlungsregister eingetragen, die Carabinieri der Sondereinheit NAS haben neben der gesamten Dokumentation zu dem Fall auch die Transportbox beschlagnahmt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/panne-bei-organtransport-unterlagen-und-kuehlbox-beschlagnahmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu)<\/a><BR \/><BR \/>Denn: Im Rahmen der Ermittlungen rund um das Spenderherz aus Südtirol, das für ein Kind in Neapel bestimmt war, stehen schwerwiegende Vorwürfe im Raum: Angeblich soll sich das Ärzteteam aus Kampanien auf den Weg nach Bozen gemacht haben, ohne sich um eine spezielle Transportbox und das nötige Zubehör zu kümmern, um das Organ sachgemäß zu konservieren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/herztransport-von-suedtirol-nach-neapel-wirft-neue-fragen-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>