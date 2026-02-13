Das Organ aus Südtirol sollte ein schwer herzkranker Patient in Neapel erhalten. Das Herz sei aber in unbrauchbarem Zustand im Transplantationszentrum Monaldi angekommen. Im Raum steht der Verdacht, dass es Fehler bei der Kühlung gegeben habe: Das Organ soll beim Transport auf Trockeneis gelagert worden sein. Dadurch sei das Organ beschädigt worden.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft von Neapel ermittelt zu dem tragischen Fall und hat sechs medizinische Fachkräfte in das Ermittlungsregister eingetragen. Es handelt sich laut Ansa dabei um Mitglieder der Transplantations-Teams des Monaldi-Krankenhauses, die sowohl für die Entnahme des Herzens in Bozen als auch für die anschließende Transplantation des Organs bei dem Patienten in Neapel zuständig waren. Allen wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Inzwischen soll das „Monaldi“ zwei Ärzte suspendiert haben.<BR \/><BR \/><BR \/>Zusammen mit der Transportbox beschlagnahmten die Carabinieri der Sondereinheit NAS aus Neapel – koordiniert von Oberstleutnant Alessandro Cisternino – die gesamte Dokumentation zu dem Fall. Unterlagen holten die NAS-Fahnder auch im Bozner Krankenhaus eingeholt.<h3>\r\nSanitätsbetrieb nimmt Stellung<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raetsel-um-panne-bei-spenderherz-transport" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb auf die Berichte zum „angeblich fehlerhaften Transport eines Spenderorgans vom Landeskrankenhaus Bozen“ nach Neapel reagiert. Organspenden und -transplantationen seien hochspezialisierte und komplexe Verfahren, die strengen Prozeduren und normativen Vorgaben unterliegen, hieß es in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur ANSA. <BR \/><BR \/>„Die Kompetenz und volle Verantwortung für die Organentnahme von Herzen, die adäquate Konservierung für den Transport und die nachfolgende Transplantation liegt beim Team des empfangenden Transplantationszentums. Generell werden Organentnahmen für Transplantationen nämlich durch spezialisierte Teams der Transplantationszentren durchgeführt. Die Spender betreuenden Krankenhäuser stellen lediglich die Infrastruktur für die Entnahmeoperation zur Verfügung. <BR \/><BR \/>Eventuelle Untersuchungen von Seiten der Behörden werden selbstverständlich unterstützt“, so der Sanitätsbetrieb.