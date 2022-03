Panne in Atomruine Fukushima nach Beben – „Keine erhöhte Strahlung“

Die Messtationen auf dem Gelände des vor 11 Jahren durch ein schweres Erdbeben und einen gewaltigen Tsunami havarierten Kernkraftwerks zeigten aber keine erhöhten Strahlenwerte an, hieß es unter Berufung auf Tepco. In der Nacht zum Donnerstag hatte ein Erdbeben der Stärke 7,4 die Region erschüttert, mindestens 4 Menschen kamen ums Leben. Die Regierung hatte zunächst von keinen Unregelmäßigkeiten in der Atomruine berichtet.Im Reaktorblock 1, wo sich in Folge der Kernschmelze vor 11 Jahren noch geschmolzener Brennstoff befindet, sei der Druck im Sicherheitsbehälter unmittelbar nach dem Erdbeben angestiegen und dann bis unter den Stand von vor dem Erdbeben gefallen, meldete NHK.Da die Überprüfung des Vorfalls Zeit benötige, sei der für Donnerstag geplante Einsatz eines weiteren Roboters zum Aufspüren des vor 11 Jahren geschmolzenen Brennstoffs in dem Reaktor verschoben worden, hieß es. Der Reaktorblock 1 ist einer von drei Reaktorblöcken, die bei der Tsunami-Katastrophe vom 11. März 2011 zerstört worden waren.