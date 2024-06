Paolo Dalla Torre ist tot – Pionier der Flugrettung in Südtirol

Pelikan 2 mit eigener Basis eingeführt

„Einer der Väter der Flugrettung “

„Dalla Torre war nicht nur kompetenter Mediziner und Anästhesist, sondern auch ein Pionier des Notarztwesens in Brixen. Besonders am Herzen lag ihm die Flugrettung “, heißt es in einem Nachruf der Flugrettung Südtirol im Weißen Kreuz.„Dank seines unermüdlichen Einsatzes und Engagements wurde der Notarzthubschrauber Pelikan 2 mit einer eigenen Basis im Jahre 1987 am Krankenhaus in Brixen eingeführt.“Aber auch seine Sichtweise auf die Flugrettung war neuartig und fortschrittlich: „Dalle Torre hat die präklinische Versorgung an Bord des Notarzthubschraubers in den Mittelpunkt gerückt und damit auch die medizinischen Aspekte deutlich weiterentwickelt.“„Unter seiner Führung wurde es möglich, ein zusätzliches Besatzungsmitglied mit an Bord zu nehmen und dadurch die Betreuung des Patieten zu erweitern und gleichzeitig auch eine zusätzliche Sicherheit für die gesamte Mannschaft an Bord zu garantieren“, heißt es im Nachruf. Paolo Dalla Torre kann rückblickend als einer der Väter der Flugrettung in Südtirol bezeichnet werden. Sein medizinischer Weitblick und sein menschlicher, kollegialer Umgang mit allen Teammitgliedern werden uns immer in bester Erinnerung bleiben.“„Ruhe in Frieden, Dr. Paolo Dalla Torre .“