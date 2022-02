Papst: „Ärzte und Krankenschwestern sind Helden“

Der Papst hat beim Angelus-Gebet am Sonntag dem Gesundheitspersonal gedankt. „Wir müssen an die vielen Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger denken, an die Freiwilligen, die an der Seite der Kranken bleiben, sie behandeln, dafür sorgen, dass es ihnen besser geht, ihnen helfen“, so der Pontifex.