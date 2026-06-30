<BR \/>Ab dem 1. September steht Smerilli als Präfektin dem Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen vor, das oft auch nur als die vatikanische Entwicklungsbehörde bezeichnet wird und sich mit den Themen Migration, soziale Gerechtigkeit, Entwicklung und Umwelt befasst.<BR \/><BR \/>Frauen an der Spitze von Dikasterien sind noch immer eine Ausnahme. Mit Smerilli werden nun drei der 16 Dikasterien von Frauen geleitet, in Vatikan-Spitzenpositionen bleiben sie insgesamt weiter deutlich unterrepräsentiert.<BR \/><BR \/>Leos Vorgänger Franziskus ernannte Anfang 2025 wenige Monate vor seinem Tod erstmals eine Frau zur Leiterin einer großen Vatikanbehörde. Er berief die italienische Ordensschwester Simona Brambilla zur Chefin einer Behörde. Leo setzt diesen Kurs fort. Anfang Juni ernannte die in Mexiko geborene Journalistin Maria Montserrat Alvarado zur Leiterin des Dikasteriums für Kommunikation.