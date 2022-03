Papst besucht Flüchtlingskinder in römischem Krankenhaus

Der Papst besuchte die Kinder am Samstagnachmittag. - Foto: © ANSA / VATICAN MEDIA

Derzeit befinden sich 19 ukrainische Kinder auf den Stationen des Krankenhauses. Die Zahl der seit Kriegsbeginn angekommenen ukrainischen Kinder liege bei etwa 50, teilte der Direktor des vatikanischen Presseamtes, Matteo Bruni, mit.„Es handelt sich um Patienten mit verschiedenen Krankheiten, die in den ersten Kriegstagen geflohen sind. In den letzten Tagen sind Mädchen mit schweren Explosionswunden eingetroffen“, erklärte Bruni. Der Papst schaute in den Räumen vorbei und begrüßte alle anwesenden Kinder, bevor er in den Vatikan zurückkehrte.Der Besuch ereignete sich am 19. März, dem Tag des Heiligen Josefs und Vatertag. Der Papst hatte in den vergangenen Tagen beim Angelus-Gebet und bei den Generalaudienzen am Mittwoch den Ukraine-Konflikt verurteilt und Lösungen für den Frieden gefordert.