Der Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz stammt in diesem Jahr aus Südtirol: Die große Rotfichte kommt aus den Wäldern der Gemeinden Algund und Ulten.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72719953_gallery" \/><BR \/><BR \/>Der Papst begrüßte ausdrücklich die Delegation aus Südtirol mit Bischof Ivo Muser sowie Vertretern der Gemeinden und Institutionen. Der immergrüne Baum sei ein Symbol des Lebens und der Hoffnung, die auch in Zeiten der Kälte und Dunkelheit nicht vergehe. Die Lichter stünden für Christus als Licht der Welt. Neben dem großen Baum auf dem Petersplatz stammen auch mehrere kleinere Weihnachtsbäume für Ämter und öffentliche Räume des Vatikanstaates aus Algund und Ulten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250481_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Krippe kommt heuer aus Kampanien, aus der Diözese Nocera Inferiore-Sarno. Sie erinnere an die Nähe Gottes zum Menschen sowie an die Bedeutung von Stille und Gebet, so der Papst.