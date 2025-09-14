„Meine Lieben, es scheint, ihr wisst, dass ich heute 70 geworden bin“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem traditionellen sonntäglichen Angelus-Gebet vor mehreren Tausend Menschen auf dem Petersplatz. „Ich danke dem Herrn, meinen Eltern und allen, die mich in ihre Gebete eingeschlossen haben.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211472_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zahlreiche Menschen hielten auf dem Vorplatz des Petersdoms bunte Luftballons, Schilder und Banner mit Geburtstagsgrüßen in die Höhe. Auf ihnen war etwa „Auguri Papa Leone“ („Glückwünsche, Papst Leo“) oder auch Wünsche in der Muttersprache des ersten US-Amerikaners auf dem Stuhl Petri wie „Happy Birthday“ zu lesen. Nach seinen Dankesworten begannen Musikkapellen, dem Pontifex mit festlichen Klängen zu gratulieren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211475_image" \/><\/div>