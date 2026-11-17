„Den Menschen, die verständlicherweise Angst haben, möchte ich sagen: Es ist wichtig, sich untersuchen zu lassen. Wir müssen auf unsere Gesundheit achten.“ Auf die Frage nach seinem eigenen aktuellen Zustand entgegnete der 71-Jährige: „Ich kann nicht sagen, dass ich zu hundert Prozent fit bin. Aber es geht mir einigermaßen gut. Mir hat der Herr als eine seiner Gaben Widerstandsfähigkeit geschenkt. Und dafür danke ich Gott.“<h3>\r\nPapst: Keine Behandlung mehr erforderlich<\/h3>Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken hatte sich Mitte Oktober einer Krebs-OP unterziehen müssen. Dabei wurde ihm ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist Leo nun wieder krebsfrei. Er selbst berichtete auf dem Rückflug aus Peru, dass er sich auch keiner weiteren Behandlung mehr unterziehen müsse.<BR \/><BR \/>In einer Pressekonferenz mit den mitreisenden Journalisten ging es auch um die Frage, ob er – wie sein argentinischer Vorgänger Franziskus – für den Fall einer plötzlichen schweren Erkrankung oder eines Unfalls eine Rücktrittserklärung unterschrieben habe. Leo antwortete: „Nein, im Moment sehe ich keine Notwendigkeit dafür.“<BR \/><BR \/>Vor der zwölftägigen Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru hatte es Sorgen gegeben, dass der Papst so kurz nach seiner OP das Programm nicht bewältigen könne. Der gebürtige US-Amerikaner absolvierte die Termine jedoch ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme.