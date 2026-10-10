<BR \/>Wie sein vor wenigen Tagen vom Papst in das Erzbistum Chieti-Vasto versetzter Vorgänger, Kardinal Mauro Gambetti (60), kommt auch Viola aus einer franziskanischen Ordensgemeinschaft. Bisher war er als „Sekretär“ der zweite Mann im Dikasterium für Gottesdienste und Sakramente. Auf seiner dortigen Stelle folgt ihm nun durch päpstliche Ernennung der spanische Kurienbischof Aurelio García Macías, bisher Untersekretär in derselben Behörde.<BR \/><BR \/>Vor einer Woche hatte die vom Papst beschlossene Versetzung von Kardinal Gambetti nach Chieti für Schlagzeilen gesorgt. Gambetti hatte unter Papst Franziskus (2013-2025) eine kirchliche Blitzkarriere gemacht. Seine Amtsführung als Chef des Petersdoms und der Dombauhütte war jedoch im Vatikan umstritten.