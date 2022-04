Papst feiert nach Corona-Pause wieder Kreuzweg am Kolosseum

Um 15 Uhr gedenken die Christen in aller Welt des Todes von Jesus Christus am Kreuz. In der Altstadt von Jerusalem werden Tausende Menschen zur traditionellen Karfreitagsprozession erwartet, die das Martyrium des Gottessohnes an den Originalschauplätzen nachstellt. Auch diese Prozession findet nach 2 Jahren Corona-Pause erstmals wieder statt. Ein massives Polizeiaufgebot soll Terrorakte verhindern.Vor der Kreuzwegsandacht wird der Pontifex um 17 Uhr an einer Feier im Petersdom teilnehmen. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird dabei auch ein besonderes Zeichen gesetzt: Eine ukrainische und eine russische Krankenschwester werden gemeinsam bei einer Station des Kreuzweg das Kruzifix tragen. Dies löste jedoch Kritik seitens der ukrainischen Botschaft in Italien aus.Auch der römisch-katholische Bischof von Kiew, Witalij Krywyzkyj, meinte, dass diese Aktion „unverständlich und nicht zu akzeptieren sein könnte für jene, die unter dem Aggressor leiden“. Der Vatikan-Gesandte in der Ukraine, Visvaldas Kulbokas, sagte, dass es Versöhnung erst nach einem Stopp des Angriffs geben könne.Unter den weiteren Teilnehmern sind Familien, die unterschiedliche Schicksalsschläge erlitten haben, zudem eine mit Migrationshintergrund. Ein jung verheiratetes Ehepaar, eine Großfamilie mit 5 Kindern sowie ein Großelternpaar haben ebenfalls einen Text geschrieben. Die Meditationen für den Kreuzweg wechseln jährlich.Papst Franziskus und seine Vorgänger wählten in den vergangenen Jahrzehnten teils sehr unterschiedliche Autoren für die Stationen aus. Johannes Paul II. bat etwa einmal den ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. um einen Text, Franziskus römische Schüler.