Papst Franziskus ernennt Geriater zu seinem neuen Leibarzt

Papst Franziskus hat einen neuen Leibarzt. Zu seinem persönlichen Arzt ernannte der Heilige Vater den Florentiner Roberto Bernabei, Geriater an der katholischen Universität Sacro Cuore in Rom, teilte der Vatikan am Mittwoch mit.