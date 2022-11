Papst Franziskus fordert Ende der „Spirale der Gewalt“

Sich mit Menschen anderen Glaubens anfreunden

Es sei notwendig, „die Kette des Bösen zu lösen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen“ und aufzuhören, sich selbst zu bemitleiden, sagte der 85-Jährige. Franziskus nannte keine konkreten Konfliktherde. Er betet aber regelmäßig für die Menschen in der Ukraine und verurteile die Gewalt durch den russischen Angriffskrieg in dem osteuropäischen Land. Während seines mehrtägigen Aufenthalts in Bahrain anlässlich eines interreligiösen Dialogforums äußerte der Argentinier mehrfach Kritik an laufenden Konflikten.Mehr als 28.000 Gläubige und Pilger aus über 100 Ländern kamen laut Organisatoren zu dem Gottesdienst. Franziskus kreiste vor der Kirchenfeier in seinem Papamobil in der Arena, nahm immer wieder Kinder auf den Arm.In dem muslimischen Inselstaat am Persischen Golf leben laut Vatikan rund 80.000 Katholiken. Viele sind Arbeitsmigranten aus Südasien. Bei einem Besuch der einzigen katholischen Schule in Bahrain lobte der Papst die Schüler dafür, „soziale und kulturelle Schranken zu überwinden“. Er ermutigte die Kinder und Jugendlichen, die unterschiedlichen Religionen angehören, sich mit Menschen anderen Glaubens anzufreunden.Der Papst empfahl zudem den jungen Menschen, sich für Rat an ihre Großeltern zu wenden statt im Internet danach zu suchen. „Sucht euch immer, noch vor den Ratschlägen im Internet, gute Ratgeber im Leben“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Samstag bei dem Treffen mit Schülern. Er denke dabei an die Eltern, Lehrer und die Großeltern. „Freunde, das Abenteuer der Entscheidungen sollte nicht allein bestritten werden“, riet er den Jugendlichen.In der Nähe der Schule protestierten rund ein Dutzend Menschen, deren Angehörige die Todesstrafe erwartet, um den Papst auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurden in Bahrain seit 2017 6 Menschen hingerichtet. Derzeit sitzen 26 Menschen im Land in Todeszellen.