Papst Franziskus hatte laut Vatikan „gute“ Nacht

Papst Franziskus hat auch die dritte Nacht nach seiner Bauchoperation „gut“ überstanden. Das teilte die Pressestelle des Heiligen Stuhls am Samstagmorgen mit. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des 86-Jährigen wurden für den Laufe des Tages angekündigt.Das Oberhaupt der katholischen Kirche war am Mittwoch wegen einer sogenannten Laparozele, eines Narbenbruchs im Bereich des Darms, operiert worden. Den dreistündigen Eingriff sowie die Vollnarkose überstand der Pontifex den Angaben des operierenden Chirurgen zufolge gut.Am Freitag hieß es vom Vatikan, dass Franziskus sich auf dem Weg der Besserung befinde, fieberfrei sei und Flüssignahrung zu sich nehme. Er habe bereits Zeitungen gelesen und etwas gearbeitet. Es wurde erwartet, dass der Papst noch einige Tage in der Gemelli-Klinik von Rom bleiben muss.