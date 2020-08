Papst Franziskus lässt wieder Gläubige bei Generalaudienz zu

„Den Gesundheitsanweisungen der Behörden entsprechend, finden die Audienzen im September ab 9.30 Uhr im Hof des Apostolischen Palastes von San Damaso statt“, erläuterte die Präfektur des Päpstlichen Hauses. Die Teilnahme stehe allen offen, Eintrittskarten seien nicht nötig. Der Einlass sei ab 2 Stunden vor dem Beginn an einem Tor rechts vom Petersplatz möglich.In den vergangenen Monaten hatten die Gläubigen die Generalaudienzen des 83-jährigen katholischen Kirchenoberhaupts wegen der Pandemie nur im Internet verfolgen können. Franziskus hatte Anfang März seine öffentlichen Auftritte gestoppt. Er verlegte sein Angelus-Gebet sonntags vom Fenster weg in den Papstpalast – mit Videoübertragung..Auch die Generalaudienz mittwochs wurde ähnlich angepasst. Zeitweise wurde der Petersplatz ganz für die Öffentlichkeit gesperrt. Er ist inzwischen wieder zugänglich, die Auftritte am Fenster des Vatikans hat Franziskus ebenfalls schon länger wieder aufgenommen.

dpa/stol