Papst Franziskus nach Operation auf Privatzimmer gebracht

Die Nachrichtenagentur Ansa meldete am Mittwochabend, dass der Eingriff bei dem 86-Jährigen abgeschlossen wurde und dieser in das päpstliche Appartement im zehnten Stock des Gemelli-Krankenhauses von Rom verlegt wurde.Vom Heiligen Stuhl gab es zunächst keine Information, wonach die Operation zu Ende gebracht worden sei und der Pontifex aus der Vollnarkose erwacht sei.Nachdem am Nachmittag alle Jalousien der Papst-Zimmer in der Klinik zugezogen waren, war am Abend zu sehen, wie 2 davon hochgezogen wurden. Papst Franziskus muss sich am heutigen Mittwoch einer dringenden Darmoperation unter Vollnarkose unterziehen. Nach der Generalaudienz am Mittwoch werde er in die Agostino-Gemelli-Poliklinik eingeliefert, in der er sich am Dienstag Kontrolluntersuchungen unterzogen hatte.