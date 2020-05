Coronavirus – Papst Franziskus würdigt Bestatter

Der Gottesdienst am Samstag war die drittletzte Papstmesse während der Coronakrise, die live übertragen wird. Die letzte Frühmesse im Video-Livestream findet am kommenden Montag statt, dem 100. Geburtstag des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Danach wird die Morgenmesse in der Casa Santa Marta, wie vor dem Ausbruch der Pandemie, wieder als Zusammenfassung veröffentlicht.Die traditionsreiche Vatikan-Zeitung „Osservatore Romano“ erscheint ab Sonntag auch in Form einer App. Zum Start will das Blatt eine Sonderausgabe zum 100. Geburtstag von Papst Johannes Paul II. veröffentlichen. Artikel sollen über die kostenlose App verfügbar sein, die interessierte Nutzer über Google oder Apple herunterladen können. Geplant sind für die Sonntagsausgabe unter anderem Beiträge des polnischen Friedensnobelpreisträgers Lech Walesa und des russischen Politikers Michail Gorbatschow.Die 1861 begründete Zeitung „Osservatore Romano“ war wegen der Coronavirus-Pandemie zuletzt nur online erschienen. Nur 10 Exemplare täglich wurden während der Produktionspause gedruckt – für Papst Franziskus und einige hohe Kurienbeamte.

apa