Papst Franziskus zeigt Profil

Wenn Marx als Präzedenzfall sein Amt weiterführen soll, dann gilt das auch für andere Bischöfe. Der Ruf nach einer ganzen Rücktrittswelle in Deutschland findet also im Vatikan kein Gehör.Das schließt nicht aus, dass in besonders krassen Fällen der Pflichtverletzung Demissionen vorkommen werden – sehr wahrscheinlich im Fall Heße, vielleicht im Fall Woelki.Ansonsten aber heißt der Auftrag an die deutschen Bischöfe aus Rom: Weitermachen, Reformen anstoßen, das Evangelium verkünden.

dpa