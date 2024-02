Papst: Frieden ist Verantwortung der ganzen Menschheit

„Lasst uns weiter für die Menschen beten, die unter dem Krieg leiden, besonders in der Ukraine, in Palästina und in Israel“, erklärte Franziskus. Tausende Pilger aus mehreren italienischen Städten und aus dem Ausland hatten sich auf dem Petersplatz zum Angelus-Gebet versammelt.Der Papst äußerte sich auf der Plattform X auch zum Internationalen Tag der Geschwisterlichkeit. „Der Weg der menschlichen Geschwisterlichkeit ist ein gemeinsamer Weg, ein langer und schwieriger Weg, aber er ist der Rettungsanker für unsere Menschheit, um den vielen Zeichen der Bedrohung und den dunklen Zeiten, in denen wir leben, zu begegnen“, so der Pontifex.