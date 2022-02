Papst Gast bei RAI-Show: „Krieg ist Widerspruch der Schöpfung“

Flüchtlinge seien Opfer von Kriegen, für die man jahrelang keine Lösungen finde. Als Beispiel nannte der Heilige Vater den Krieg im Jemen.„Mit einem Jahr ohne Waffenproduktion könnte man die ganze Welt ernähren“, so der Papst. Krieg bezeichnete Franziskus als „Widerspruch der Schöpfung“. „Krieg bedeutet immer Zerstörung“, erklärte der Heilige Vater.Der heutige Umgang mit Migranten sei „kriminell“. Der Papst prangerte die „Lager der Schlepper“ in Libyen an. Es gebe Videoaufnahmen über die Lebensbedingungen der Migranten in diesem Land. Der Papst hob die Risiken hervor, die Migranten bei den Seefahrten eingingen. Viele von ihnen würden bei der Seefahrt ums Leben kommen.„Jedes Land sollte bekanntgeben, wie viele Migranten es aufnehmen kann. Das ist eine Frage der Politik. So kann man für Gleichgewicht sorgen. Jetzt herrscht Ungerechtigkeit, denn die Migranten landen alle in Italien und Spanien. Migranten müssen stets aufgenommen, begleitet und integriert werden“, meinte der Papst weiter.Viele Länder seien wegen des demografischen Rückgangs auf integrierte Migranten angewiesen. Daher müsse man die Migrationspolitik auf kontinentaler Ebene regeln. „Das Mittelmeer ist heute der größte Friedhof Europas und das ist reiner Realismus“, erklärte Franziskus.Auf die Frage, wie der Pontifex selbst die Last seines mit viel Verantwortung verbundenen hohen Amtes ertrage, antwortete der Papst, er nehme sich Leidende als Beispiel. „Ich ertrage, wie viele andere Menschen, die Lasten. Es gibt jedenfalls viele Personen, die mir helfen, die Bischöfe, die Vatikan-Mitarbeiter“, postulierte Franziskus.

apa