Papst-Interview: Über 5 Millionen Zuschauer für Berlusconi-Kanal

Berlusconis Sohn Pier Silvio, Geschäftsführer von Mediaset, Mutterkonzern von Canale 5, dankte dem Papst für das Interview.„Danke Papst Franziskus für die Gelegenheit, den Zuschauern einen einmaligen Dienst zu leisten. Mediaset konnte weltweit die Botschaft des Heiligen Vaters entsenden“, so Pier Silvio Berlusconi.Das Interview mit dem Papst, in dem der Heilige Vater über Themen wie Pandemie, Abtreibung, die Entwicklungen in den USA und Migration sprach, wurde im Gästehaus Santa Marta im Vatikan aufgezeichnet.Nach dem Interview mit dem Papst sendete Canale 5 den Dokumentarfilm „Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente“ (Nennt mich Franziskus – Der Papst der Leute) des römischen Regisseurs Daniele Luchetti. Im Film geht es um die persönliche und spirituelle Geschichte des argentinischen Pontifex Jorge Bergoglio.

apa