„Vergessen wir niemals das menschliche Gesicht der Klimakrise“, appellierte der Papst. Sie beeinträchtige das Leben von Millionen Menschen, treffe ganze Gemeinschaften und gefährde die Zukunftsperspektiven kommender Generationen.<BR \/><BR \/>Der Klimawandel erfordere ein neues Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung, erklärte Leo XIV. Notwendig seien neue Formen der Solidarität zwischen den Staaten sowie grundlegende Veränderungen im Verhalten der Menschen, in den Wirtschafts- und Sozialsystemen und in der politischen Steuerung der Gesellschaften.<BR \/><BR \/>Der Papst rief sowohl die internationale Gemeinschaft als auch jeden Einzelnen zu verstärktem Engagement für den Schutz der Schöpfung auf. Im Mittelpunkt müsse eine Kultur der Fürsorge stehen, die die von Gott gegebene Würde jedes Menschen, das Gemeinwohl und die Solidarität mit den Ärmsten sowie mit künftigen Generationen in den Vordergrund stelle.<BR \/><BR \/>Die COP31 fand im türkischen Antalya statt. Die Konferenz endete ohne eine Einigung auf gemeinsame verbindliche Verpflichtungen zur Bewältigung der Klimakrise.