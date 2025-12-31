Dies sei vor einem Jahr der Wunsch des „geliebten Papstes Franziskus“ gewesen, betonte Leo XIV. und fügte hinzu, dieser Wunsch gelte „nach dieser Zeit der Gnade umso mehr“.<BR \/>Abschließend äußerte der Papst die Hoffnung, dass Rom – getragen von christlicher Hoffnung – dem Plan Gottes für die gesamte Menschheitsfamilie dienen möge. 32 Millionen Pilger haben Rom in diesem Jubiläumsjahr 2025 besucht.<BR \/><BR \/><b>6.500 Gläubige im Petersdom anwesend<\/b><BR \/><BR \/>Bei der Vesper wurde – wie immer am Silvesterabend – das „Te Deum“ als Dank für das zu Ende gehende Jahr gesungen. Dabei handelt es sich um einen feierlichen traditionellen Lob-, Dank- und Bittgesang (vom lateinischen „Te Deum laudamus“ – „Dich, Gott, loben wir“). An der Zeremonie beteiligten sich circa 6.500 Gläubige.<BR \/><BR \/>Zum neuen Jahr feiert Leo XIV. am Vormittag des 1. Jänner um 10 Uhr eine Messe im Petersdom. Die römisch-katholische Kirche begeht an diesem Datum das Hochfest der Gottesmutter Maria sowie den Weltfriedenstag.