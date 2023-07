Papst: Mutige Anstrengungen gegen Klimawandel notwendig

Bestimmte Schritte seien notwendig, um das „gemeinsame Zuhause“ verantwortungsvoll zu schützen, so Papst Franziskus. Der Pontifex hoffe zudem, dass die „Gefahren für unser gemeinsames Zuhause, die durch die gegenwärtige Klimakrise noch verschärft werden, alle Menschen dazu anspornen, ihre Anstrengungen zu erneuern, um das Geschenk der Schöpfung um der zukünftigen Generationen willen zu bewahren“.Er erinnerte an die Hitzewelle, die es in einigen europäischen Länder in den vergangenen Tagen und Wochen gegeben hat ( STOL hat berichtet ).Franziskus sei zutiefst besorgt über die Bedrohung von Menschenleben sowie die Schäden, die die Brände in Griechenland und Italien entstehen ließen. Er bete für alle Rettungs- und Einsatzkräfte. Seine Gebete seien ebenso für die Menschen in Norditalien, das in den vergangenen Tagen von heftigen Unwettern heimgesucht wurde. Riesige Hagelkörner und starker Regen richteten teils schwere Schäden an. Die Unwetter forderten in Italien sogar Todesopfer.