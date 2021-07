Papst nach Darm-OP weiterhin in der Klinik

„Die geplante Behandlung und Rehabilitation werden fortgesetzt, damit der Heilige Vater so schnell wie möglich in den Vatikan zurückzukehren kann“, teilte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Dienstag mit.Am 4. Juli hatten Ärzte bei einem geplanten Eingriff in der Poliklinik Agostino Gemelli in Rom einen Teil des Dickdarms von Franziskus entnommen. Die Operation war nötig, weil der Argentinier eine schmerzhafte Darmkrankheit hatte.Laut Vatikan News gibt es in der obersten Etage des zehnstöckigen Gebäudes im Norden Roms ein Krankenzimmer, das eigens für den Papst frei gehalten werde. Für Franziskus sei es der erste Aufenthalt dort seit Beginn seines Pontifikats im Jahr 2013. Sein Vorvorgänger Johannes Paul II. (1979-2005) sei in der Klinik insgesamt 10 Mal operiert worden.

