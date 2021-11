Papst: „Pandemie stellt den Dialog auf die Probe“

„Ich bin sicher, dass auch Sie gesehen haben, wie die lange Pandemie die Fähigkeit zum Dialog mit anderen belastet. Dies ist sicherlich sowohl auf die Zeit des Lockdowns als auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese ganze Situation die Menschen beeinflusst hat“, sagte der Papst.„Jeder hat entdeckt, dass er sich ein wenig mehr von den anderen entfernt, ein wenig verschlossener, vielleicht misstrauischer ist; oder wir sind einfach weniger geneigt, einander zu begegnen, Seite an Seite zu arbeiten, mit der Freude und dem Engagement, etwas gemeinsam aufzubauen“, sagte der Papst bei dem Treffen am Freitag im Vatikan. Es gehe also darum, „sich dieser Realität bewusst zu werden, die jeden von uns als Person bedroht, unsere Beziehungsfähigkeit schwächt und die Gesellschaft und die Welt verarmen lässt“.„Selbst unbeabsichtigt birgt diese Tendenz die Gefahr, der Kultur der Gleichgültigkeit in die Hände zu spielen. Ich bin sicher, dass Sie von Ihrem privilegierten Standpunkt aus diese Sorge teilen“, sagte Franziskus den Mitgliedern der Akademie.Der Pontifex zeigte sich auch über die Entwicklung in den sozialen Netzwerken besorgt. „Die allgegenwärtige Entwicklung der sozialen Medien birgt die Gefahr, dass der Dialog durch eine Vielzahl von Monologen ersetzt wird, die oft einen aggressiven Ton anschlagen“, warnte der Papst.

