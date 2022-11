Papst plädiert für Frieden und „Entmilitarisierung der Herzen

„Wir sind alle mit aggressiven Gedanken und scharfen Worten ausgestattet und glauben, dass wir uns mit den Stacheldrähten der Klage und den Betonmauern der Gleichgültigkeit verteidigen. Das ist kein Frieden, das ist Krieg! Das Saatgut des Friedens fordert uns auf, das Feld des Herzens zu entmilitarisieren“, so Franziskus, der erneut für Frieden in der Ukraine plädierte.„Schauen wir in uns hinein und fragen wir uns: Sind wir Friedensstifter? Bringen wir dort, wo wir leben, studieren und arbeiten, Spannungen, Worte, die verletzen, Gerede, das vergiftet, Kontroversen? Oder öffnen wir den Weg zum Frieden: Vergeben wir denen, die uns beleidigt haben, kümmern wir uns um die, die am Rande stehen, heilen wir Ungerechtigkeiten, indem wir denen helfen, die weniger haben? Das nennt man Frieden schaffen“, so der Papst.Franziskus sprach über seine Bahrain-Reise vom 3. bis zum 6. November. Er nannte sie „Reise im Zeichen des Dialogs“ und dankte den Behörden, die seinen Besuch ermöglichten. Mit seiner Reise nach Bahrain will Papst Franziskus seine Brücken zur islamischen Welt weiter stärken. Unmittelbarer Anlass für die 39. Auslandsreise im Pontifikat von Franziskus ist das unter der Patronanz von König Hamad bin Isa Al Khalifa stattfindende „Bahrain Forum for Dialogue“.Der Papst will am 4. November an der Abschlussfeier der Konferenz, zu der 200 Religionsführer, Wissenschafter und andere Persönlichkeit erwartet werden, teilnehmen. Mit einer katholischen Messe im Nationalstadium, einem ökumenischen Friedensgebet und einer Jugendbegegnung steht der Papstbesuch aber auch im Zeichen der Stärkung der Ortskirche.