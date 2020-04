Papst richtet Taskforce für „Phase 2“ ein

Die Taskforce soll die „sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen“ prüfen, mit denen die Menschen nach Ende der akuten Phase der Pandemie konfrontiert sein werden.Auch der Vatikan will in der „Phase 2“ die strenge Ausgangssperre lockern. Der Heilige Stuhl hat jedoch vorerst die einschränkenden Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bis nach Ostern verlängert. So bleiben die Vatikanischen Museen weiter geschlossen, auch der Publikumsverkehr in den Kurienbehörden ist eingestellt. Vatikan-Mitarbeiter müssen weiter in Gleitzeit, Home-Office und per Telefon- oder Videokonferenzen arbeiten.Der Vatikan nimmt sich an der Regierung in Rom ein Beispiel. Diese hat ebenfalls eine Taskforce unter der Leitung des Telekom-Managers Vittorio Colao eingerichtet, die die Regierung in Hinblick auf die „Phase 2“ berät.

apa