Papst ruft zu Dankbarkeit trotz Corona-Jahr auf

Papst Franziskus hat zur Dankbarkeit trotz des Corona-Jahrs aufgerufen. „Am Ende dieses schwierigen Jahres sind wir vielleicht versucht, erst einmal all das zu sehen, was nicht möglich war und was uns gefehlt hat. Vergessen wir darüber aber nicht die vielen, unzählbaren Gründe, die wir haben, Gott und unseren Mitmenschen zu danken“, sagte er in seiner wöchentlichen Videoansprache am Mittwoch im Vatikan laut Kathpress in einem Gruß an deutschsprachige Gläubige.