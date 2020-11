Papst ruft zu Frieden in Lybien auf

Der Papst hat beim Angelus-Gebet am Sonntag konstruktive Friedensgespräche für Libyen befürwortet. Vor Beginn des am Montag in Tunis geplanten Forums für den politischen Dialog in Libyen äußerte Franziskus die Hoffnung, dass es zu einer stabilen Waffenruhe und zu einem Ende des „Leids“ für die libysche Bevölkerung komme.