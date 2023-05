Papst: „Russland und Ukraine müssen miteinander reden“

Dem in Florida ansässigen spanischsprachigen Fernsehsender Telemundo sagte der Papst laut Kathpress: „Nur wenn die beiden miteinander reden, sei es direkt oder über Vermittler, kann es Frieden geben.“ Das Interview wurde am Donnerstagnachmittag in Rom aufgezeichnet, noch bevor der Papst am Freitag wegen einer Fieberattacke alle Besuchstermine im Vatikan absagte.Auf die Frage, ob Russland als Vorbedingung für einen Frieden zuerst alle ukrainische Territorien verlassen müsse, sagte der Papst, dies seien politische Fragen. Aber ohne ein Gespräch könne es keinen Frieden geben. Die Ukrainer träumten derzeit nicht von Verhandlungen, weil sie mit der Unterstützung der USA und der EU sehr stark seien.Weiter sagte der Papst, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ihn gebeten, der Ukraine in der humanitären Frage der nach Russland entführten Kinder zu helfen.