Papst schickt vatikanischen Sonderbeauftragten in die Ukraine

Der von Papst Franziskus mit einer Friedensmission im Ukraine-Krieg betraute Kardinal Matteo Zuppi reist an diesem Montag nach Kiew. Wie der Vatikan mitteilte laut Kathpress, soll der Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz und Erzbischof von Bologna mit der ukrainischen Regierung „mögliche Wege zu einem gerechten Frieden“ erörtern und über „humanitäre Gesten“ sprechen, die „dazu beitragen können, die Spannungen abzubauen“. Der Besuch dauert demnach bis Dienstag.Zuppi war Ende Mai vom Papst zum Leiter einer vatikanischen Friedensmission ernannt worden. Deren Ziel ist es, Spannungen zwischen Kiew und Moskau abzubauen und Wege zum Frieden aufzuzeigen.Ob und wann der Kardinal auch nach Moskau reisen wird, ist bisher nicht bekannt. 67-jährige Zuppi ist eng mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbunden, die für den Vatikan schon wiederholt in delikaten Vermittlerfunktionen bei internationalen Konflikten tätig war.Der Papst hat immer wieder eine Friedenslösung in dem schon gut 15 Monate andauernden russischen Angriffskrieg angemahnt. Der Vatikan hat sich seit Kriegsbeginn im Februar vergangenen Jahres immer wieder als Vermittler angeboten.