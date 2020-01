Papst tauft 32 Kinder in Sixtinischer Kapelle

In der Sixtinischen Kapelle goss der Heilige Vater Wasser über das Haupt von Kindern oder Angehörigen vatikanischer Mitarbeiter. Franziskus setzt damit eine Tradition fort, die schon unter seinen Vorgängern Papst Benedikt XVI. und Johannes Paul II. bestand.





Wie der Vatikan am Sonntag mitteilte, nahmen an der Feier unter Michelangelos berühmtem Fresko des „Jüngsten Gerichts“ mit den kleinen Täuflingen und deren Eltern auch 60 Taufpaten und 240 Angehörige teil.Der Papst rief die Mütter auf, sich keine Sorgen zu machen, wenn ein Kind bei der Taufe zu weinen beginne.Die Zeremonie findet traditionsgemäß am Fest „Taufe des Herrn“ statt, das an die Taufe Jesu durch Johannes im Jordan erinnert und mit dem die Weihnachtszeit endet. An diesem Tag tauft der Papst traditionell neugeborene Kinder von Angestellten im Vatikan bis zum Alter von höchstens 3 Monaten.Johannes Paul II. (1978-2005) hatte die Zeremonie am Fest der Taufe des Herrn, die anfangs im Petersdom, in der Benediktionsaula oder in der päpstlichen Privatkapelle stattfand, 1994 in die berühmte Kapelle mit den Fresken Michelangelos verlegt. Benedikt XVI. (2005-2013) nahm die in den letzten Krankheitsjahren von Johannes Paul II. unterbrochene Tradition wieder auf.Seit 2014 taufte Papst Franziskus insgesamt 185 Kinder in der Sixtinischen Kapelle.

apa