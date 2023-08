Papst trauert um Opfer des Schiffsunglücks vor Lampedusa

„Ich habe mit Trauer die Nachricht des Schiffsunglücks im Mittelmeer erfahren. Lasst uns nicht gleichgültig bleiben, nicht gleichgültig gegenüber diesen Tragödien und beten wir für die Opfer und ihre Familien“, so Papst Franziskus.Insgesamt 213 Migranten landeten am Donnerstag auf Lampedusa, nachdem weitere fünf Boote von Patrouillenbooten der Küstenwache gerettet worden waren. Damit steigt die Zahl der Anlandungen auf der Insel seit Mitternacht auf 21 Boote mit insgesamt 791 Personen, wie italienische Medien berichteten.Das vom Papst erwähnte Boot mit Migranten sank am Mittwoch im Mittelmeer. Überlebende sprachen laut einem Medienbericht von 41 Vermissten, die vermutlich ertrunken sind. Das Boot habe in Sfax in Tunesien abgelegt, sei aber auf dem Weg nach Italien gesunken, meldete die Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf Überlebende.3 Männer und eine Frau wurden dem Bericht zufolge von einem maltesischen Frachtschiff aus dem Wasser gerettet und von der italienischen Küstenwache nach Lampedusa gebracht. Sie berichteten, auf dem Boot seien 41 weitere Menschen gewesen. Bisher wurden ANSA zufolge keine Leichen gefunden.