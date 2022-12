Papst twittert seit 10 Jahren

Wie alles began

„Lasst uns weiterhin an diesem Netz knüpfen, als einen freien Raum der Begegnung und des Dialogs und dankbar sein für das, was uns eint“, hieß es in dem Papst-Tweet weiter. Die Äußerung könnte auch als Wink gegenüber der wachsenden Kritik an Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk verstanden werden. Dem Tesla-Gründer werden unter anderem fehlende Kontrolle und mangelnde Verifizierung von Profilen vorgehalten.Vor 10 Jahren, noch im Pontifikat von Papst Benedikt XVI., begann die päpstliche Twitter-Karriere. Der erste Tweet wurde am 12. Dezember 2012 abgesetzt. Mittlerweile hat der Papst auf 9 Sprachprofilen rund 53,1 Millionen Abonnenten.Jeweils genau 18,9 Millionen davon empfangen die Nachrichten auf Englisch und Spanisch, 5,3 Millionen auf Italienisch, 5,2 Millionen auf Französisch, je eine Million auf Polnisch und Lateinisch, 1,8 Millionen auf Französisch sowie 548.000 auf Arabisch. Auf dem deutschsprachigen Twitter-Account „@pontifex_de“ hat der Papst 680.000 Abonnenten.