Papst verschiebt Weltfamilientreffen und Weltjugendtag

Wie der Vatikan weiter erklärte, wurde die Entscheidung in Abstimmung mit dem Dikasterium für Laien, Familie und Leben getroffen. Man wolle vermeiden, Familien und junge Menschen einer gesundheitlichen Gefahr auszusetzen, hieß es.Weltjugendtage gelten als größte Massenveranstaltung der katholischen Kirche. Zu den Abschlussgottesdiensten mit dem Papst kommen im Normalfall Hunderttausende. Sie wurden von Johannes Paul II. (1978-2005) ins Leben gerufen und finden inzwischen in der Regel alle 3 Jahre als weltweites Großtreffen statt. Das erste Weltfamilientreffen wurde 1994 in Rom veranstaltet. Seither fand es alle 3 Jahre statt.

apa