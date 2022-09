Papst verurteilt Atomwaffen und bekundet Solidarität mit Ukraine

„Man muss anerkennen, dass Kasachstan positive Entscheidungen getroffen hat, wie eine gute Energie- und Umweltpolitik und das 'Nein' zu Atomwaffen“, so Franziskus, der er über seine jüngste Reise nach Kasachstan vergangene Woche berichtete. „Damit hat Kasachstan Mut bewiesen. In einer Zeit, in der dieser tragische Krieg dazu führt, dass einige Leute über Atomwaffen nachdenken, diesen Wahnsinn, hat dieses Land 'Nein' zu Atomwaffen gesagt“, erklärte Franziskus.Der Papst betonte, dass Kasachstan ein Land der Begegnung sei. 150 ethnische Gruppen leben nebeneinander und es werden mehr als 80 Sprachen gesprochen. „Diese Berufung, die sich aus den geografischen Merkmalen und der Geschichte des Landes ergibt, das ein Land der Begegnung von Kulturen und Sprachen ist, wurde als ein Weg begrüßt und angenommen, der es verdient, gefördert und unterstützt zu werden“, sagte der Papst.„Was die Kirche betrifft, war ich so glücklich, eine Gemeinschaft von glücklichen, fröhlichen und begeisterten Menschen zu treffen. Es gibt nur wenige Katholiken in diesem riesigen Land, aber dieser Zustand, wenn er im Glauben gelebt wird, kann evangelische Früchte bringen. Darüber hinaus lädt die geringe Zahl dazu ein, Beziehungen zu Christen anderer Konfessionen zu knüpfen und auch die Brüderlichkeit mit allen zu fördern“, lobte der Papst.Am Ende der Generalaudienz beklagte der Pontifex die „Grausamkeiten, Ungeheuerlichkeiten und Folter“, denen das ukrainische Volk ausgesetzt sei. Er nannte die Ukrainer als ein „edles“ Volk, das gemartert werde.Der Heilige Vater berichtete den Gläubigen von einem Gespräch, das er am Dienstag mit seinem Ukraine-Gesandten, dem polnischen Kardinal Konrad Krajewski geführt hatte.„Ich möchte auf eine schreckliche Situation in der gequälten Ukraine hinweisen. Kardinal Krajewski ist zum vierten Mal dorthin gereist, er hat mich gestern angerufen und nimmt sich dort Zeit, um in und um die Gegend von Odessa zu helfen. Er erzählte mir von den Schmerzen dieses Volkes, dem Bösen, den Ungeheuerlichkeiten, den gequälten Leichen, die sie finden. Vereinigen wir uns mit diesem Volk, das so edel und gemartert ist“, so Franziskus.