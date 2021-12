Papst wird trotz Corona Christmette im Petersdom feiern

Die Gläubigen in der Basilika müssen sich wegen der Corona-Pandemie an die derzeit geltenden Regeln wie den Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten. Im Petersdom dürften daher deutlich weniger Gläubige als in Nicht-Corona-Zeiten Weihnachten feiern.Im vergangenen Jahr hatte das katholische Kirchenoberhaupt unter strengen Corona-Auflagen mit lediglich einigen Dutzend Menschen die Weihnachtsmesse zur Geburt Jesu Christi gefeiert. Weihnachten ist neben den Feierlichkeiten zu Ostern ein Höhepunkt für viele praktizierende Christen im Kirchenjahr.

dpa/stol