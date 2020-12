Papst zelebriert wegen Ischias keine Jahreswechsel-Feier

Die Dankvesper im Petersdom am Donnerstagabend wird durch den Dekan des Kardinalskollegiums Giovanni Battista Re geleitet.Die Messe am Hochfest der Muttergottes hingegen wird durch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zelebriert.Das Angelus am 1. Jänner wird Papst Franziskus selbst plangemäß in der Bibliothek des Apostolischen Palastes sprechen.

dpa