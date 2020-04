Paragleiter im Vinschgau ertappt

Am Montagnachmittag kreiste am Himmel des Matscher Tales ein Gleitschirm, berichtet das Tagblatt „Dolomiten“.Der Lenker oder die Lenkerin drehte dabei gemütlich seine Runden – und dies in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen und der klaren Vorgabe, dass Freizeitaktivitäten untersagt sind.

stol