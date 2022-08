Paragleiter stürzt ab und landet in einem Kiefernwald

Der 33-Jährige wollte mit gegen 10 Uhr vom Paganella-Gipfel ins Tal fliegen, als er kurz nach dem Start die Kontrolle über seinen Schirm verlor. Er stürzte ab und landete rund 30 Meter unterhalb des Gipfels in einem Kiefernwald.Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den Verletzten in einer schwierigen Bergung retten. Er war noch bei Bewusstsein, heißt es von der Nachrichtenagentur Ansa.Nach der Erstversorgung der verletzten Person wurde die Trage etwa 10 Meter den Hang hinuntergelassen und dann in den Hubschrauber verladen.Die verletzte Person wurde in das Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht.