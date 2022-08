Paragleiter stürzt ab und verletzt sich erheblich am Rücken

Zu einem Freizeitunfall ist es am Mittwochvormittag am Kronplatz gekommen. Eine Person ist mit seinem Paragleiter abgestürzt und hat sich dabei erhebliche Verletzungen am Rücken zugezogen. Der Verletze wurde ins Krankenhaus von Bozen gebracht.