Paragleiter und Wandererin in Not: Mit dem Rettungshubschrauber geborgen

Kurz nach 12 Uhr ging der Alarm ein: Unterhalb der Sellatürme war der Paragleiter, ein Mann aus Südtirol, mit seinem Notschirm gelandet. Dabei hatte er sich verletzt; wie sich herausstellen sollte, nicht schwer am Fußgelenk. Die Retter des Aiut Alpin Dolomites holten ihn mit einem 20 Meter langen Seil an einer Winde aus seiner misslichen Lage. Er wurde in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Die Retter mussten gleich weiter zum nächsten Einsatz: Kurz unterhalb des Gipfels des Tagewaldhorns in den Sarntaler Alpen war eine Wandererin aus dem Trentino gestürzt. Sie hatte sich am Knie verletzt und blutete stark. An ein Weitergehen war nicht zu denken. Auch sie holten die Retter mit der Seilwinde an Bord. Mit dem Hubschrauber wurde sie nach Brixen zum Krankenhaus gebracht. Die Bergrettung Brixen war ebenfalls im Einsatz.