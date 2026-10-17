Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Algund. Ersten Informationen zufolge dürfte er sich bei dem Absturz eine Oberschenkelfraktur zugezogen haben.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte wurden sofort alarmiert. Neben dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 eilten auch das Weiße Kreuz Bruneck und drei Bergretter der Bergrettung Bruneck zum Unfallort. Nach der Erstversorgung wurde der Algunder ins Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Wie es zu dem Absturz kam, ist derzeit noch unklar.