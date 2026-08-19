<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf dem Paragleiter-Landeplatz in Dorf Tirol. Dort kam die 43-jährige Gleitschirmfliegerin, die in Dorf Tirol wohnt, aus bisher ungeklärter Ursache während des Landemanövers zu Sturz. Dabei hat sie Verletzungen an der Wirbelsäule und den Extremitäten erlitten. <BR \/><BR \/>Sofort eilten ihr die Rettungskräfte zu Hilfe. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Bergrettung. Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.