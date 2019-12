Paris: Gasleck verursachte tödliche Explosion im Jänner

Das Gas aus dem Leck habe sich unter einem absinkenden Gehweg in der Rue de Trevise gesammelt, wo zuvor eine andere Gasleitung entfernt worden sei. Wäre der absinkende Gehsteig ordnungsgemäß repariert worden, hätte die Explosion vermieden werden können, hieß es in der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft. Ob deshalb rechtliche Schritte eingeleitet werden, gab die Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekannt.





Dass der Gehweg durchhänge, sei zweimal gemeldet und dann auch repariert worden, erklärten die Experten. Einmal von Angestellten der Stadt Paris und einmal von einem beauftragten Unternehmen. Der Schaden sei in beiden Fällen aber nur oberflächlich instand gesetzt worden, so die Sachverständigen. Der Grund für das Absacken sei nicht gesucht worden.Bei der Explosion am 12. Jänner starben 4 Menschen, darunter 2 Feuerwehrleute. Dutzende Menschen wurden verletzt. Angrenzende Wohnhäuser mussten evakuiert werden, einige waren einsturzgefährdet.

apa